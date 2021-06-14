Руй Витория — о судьях: «Если увижу несправедливость на поле, не промолчу об этом»
16:13
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как относится к работе судей.
«Работа судей? С самого начала своей карьеры я выступал за интересы футбола. Здесь, как и в любой сфере, есть место несправедливости. Но мы хотим создать команду, которую будет интересно даже судить. Если увижу какую-то несправедливость на поле, не промолчу об этом, я за честность», — сказал Витория.
51-летний специалист в «Спартаке» сменил немца Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.
(Сергей Федоров)
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