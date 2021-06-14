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Руй Витория — о судьях: «Если увижу несправедливость на поле, не промолчу об этом»

16:13
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как относится к работе судей.

«Работа судей? С самого начала своей карьеры я выступал за интересы футбола. Здесь, как и в любой сфере, есть место несправедливости. Но мы хотим создать команду, которую будет интересно даже судить. Если увижу какую-то несправедливость на поле, не промолчу об этом, я за честность», — сказал Витория.

51-летний специалист в «Спартаке» сменил немца Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.

(Сергей Федоров)

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