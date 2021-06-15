Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руй Витория после приезда на стадион «Спартака»: «Теперь наш ход»

07:55
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал новый пост в Instagram.

«Начали! Теперь наш ход», — написал Витория на русском языке.

Публикация от Rui Vit?ria (@rui.vitoriaoficial)

51-летний португалец 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых. Контракт с Виторией рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Маккели не должен был судить матч Финляндия — Россия. Почему голландца назначили на матч в Петербурге?
Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева
Валерий Баринов отреагировал на конфликт Бузовой и Губерниева в прямом эфире

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы