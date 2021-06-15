Руй Витория после приезда на стадион «Спартака»: «Теперь наш ход»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал новый пост в Instagram.

«Начали! Теперь наш ход», — написал Витория на русском языке.

51-летний португалец 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых. Контракт с Виторией рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.