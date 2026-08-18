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«Дзюба — наша звезда! Его не хватает». Алаев — о звездах РПЛ, Инфантино и конфликте ФИФА с УЕФА

Алексей Фомин
автор iz.ru
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью президента РПЛ.

Почти месяц прошел с момента старта нового сезона в Российской премьер-лиге. О его первых итогах и событиях вокруг нашего футбола в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал президент РПЛ Александр Алаев. Он прокомментировал отсутствие в лиге Артема Дзюбы, вероятный отъезд одного из главных молодых талантов страны Алексея Батракова, последние скандалы вокруг ФИФА, а также разговоры с представителями УЕФА о безопасности российских команд — вопрос, который после февраля 2022 года стал одним из оснований для их отстранения от европейских соревнований.

— Дзюба без клуба после майского ухода из «Акрона». Это подрывает медийный потенциал РПЛ с учетом того, какой широкий резонанс вызывает почти каждое слово и действие Артема?

— Не подрывает, но Дзюба бы повысил этот потенциал. Я уже говорил неоднократно и каждый раз это подчеркиваю: Артем — наша звезда. Знаю, что он сейчас в теннис играет, но надеюсь, что еще вернется в футбол. Потому что его не хватает — не только с точки зрения медиа, но и с точки зрения спортивной составляющей.

— Активно идут слухи, что Алексей Батраков отправится в турецкий «Галатасарай» (на момент, когда бралось интервью, официальной информации о трансфере Батракова не было. — Прим. «СЭ»). Это будет огромная потеря для лиги?

— Я надеюсь, что этот сезон Батраков проведет в РПЛ.

— А если уйдет в «ПСЖ» — это было бы потерей или рекламой для лиги?

— Хотите, чтобы я «ПСЖ» с «Галатасараем» сравнил? Спал бы я спокойнее, если бы он ушел в «ПСЖ» (смеется). Но очень хорошо чувствую себя от того, что он в «Локомотиве».

Алексей Батраков.Батраков уезжает ради большой европейской карьеры. Но что теперь будет с «Локомотивом»?

— Как отреагировали на скандал вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино, его желание продать права на организацию чемпионата мира сторонним компаниям и жесткую реакцию на это УЕФА и ряда континентальных конфедераций футбола?

— Мне очень приятно, что есть возможность прокомментировать действия самого Джанни Инфантино. Но нет особого желания это делать. Я за это не очень переживаю, потому что, как мы могли увидеть, есть система сдержек и противовесов между ФИФА и УЕФА, а также другими континентальными федерациями. Главное, чтобы не было конфронтаций. Потому что предыдущая конфронтация между ФИФА и УЕФА привела к кризису в мировом футболе.

— Вы про события 2015 года?

— Да, про ту конфронтацию, которая привела к отставкам Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. В то же время не могу не сказать, что для меня лично как для болельщика Александра из Москвы история с красной карточкой футболиста сборной США Балогуна на чемпионате мира — точнее, с отменой его дисквалификации на следующий матч — является самой неприятной и удивительной за долгие годы, что я работаю в футболе. Осадочек остался неприятный.

— В дисциплинарном регламенте РФС есть подобные лазейки, чтобы повторить этот ход с отменой дисквалификации уже в нашем чемпионате?

— Я надеюсь, что у нас такого не произойдет никогда.

Фото Getty Images

— После того как всплыл скандал с продажей прав на чемпионат мира, в западных СМИ появилась информация, что УЕФА выступил единым фронтом против Инфантино и к нему присоединился РФС. Вы что-нибудь знаете об этом?

— Я не обсуждал это с руководством РФС. Знаю, что определенные консультации были, но не имею права это комментировать.

— В 2019 году, когда вы были генеральным секретарем РФС, одним из главных достижений организации считалась ее реакция на скандал вокруг футбольного клуба «Чайка», который из-за обвинений в попытке подкупа судей был отправлен из Первой лиги во Вторую. Не так давно бывшего владельца клуба Андрея Чайку назначили генеральным директором «Ростова». Как вы относитесь к тому, что эта история не повлияла на его карьеру?

— Ну, дело разворачивалось не при мне. Оно началось в 2019 году, когда я работал в РФС, а продолжилось уже после моего ухода в ФНЛ. Насколько я помню, дело велось около трех лет. И я не участвовал ни в каких процессуальных действиях правоохранительных органов. В итоге было вынесено решение — виновные наказаны. Господин Чайка там не фигурировал.

— То есть он не знал, что оперативное руководство клуба пытается договориться с судьями?

— Я не могу это комментировать. Я отношусь к этому предельно просто — есть действия правоохранительной системы, есть судебное разбирательство и есть вынесенные решения. Если бы в отношении Чайки были какие-то конкретные факты, то они бы разбирались. Но его имя не фигурировало в деле, поэтому нет вопросов касательно его нынешнего пребывания на должности генерального директора «Ростова».

Андрей Чайка.В «Ростове» ушла эпоха Рыскина. Не превратится ли клуб в «Чайку» с приходом Чайки?

— Не было возможности спросить об этом раньше, но вы никак не комментировали зимние новости из Самары о том, что местные правоохранительные органы закончили проверку в отношении «Крыльев Советов», начатую в конце 2024 года после громких слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что некий менеджер клуба просил 36 миллионов рублей на выплату долга судейскому корпусу. Насколько для вас важно, что в итоге никаких процессуальных последствий не произошло?

— Естественно, когда я узнал, что все проверки в отношении клуба завершены, меня это обрадовало. Меня вообще радует, когда уголовное дело или проверка правоохранительных органов в отношении любого клуба закрывается. Когда все это открывается, меня такое наоборот напрягает, потому что я — часть этой футбольной индустрии, я субъект футбола. Рад, что эта история в Самаре закрыта. Она на самом деле была крайне неприятна, поэтому теперь мне не хотелось бы к ней возвращаться.

— Вы не первый год входите в комитет УЕФА по безопасности и стадионам. Именно вопросами безопасности объясняют отстранение России и Белоруссии. Обсуждали ли вы это с коллегами и есть ли шанс убедить их, что эти опасения преувеличены?

— Я скажу только то, что компетенций УЕФА точно хватает для решения проблем, в том числе и с безопасностью. Мы ведь не первые, у кого, по их мнению, возникли эти проблемы с безопасностью. И, как член комитета, я скажу, что в любом случае найти решение можно.

— Был прецедент, когда в Амстердаме перед матчем Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» произошли массовые нападение на израильских болельщиков. Вам в УЕФА когда-нибудь объясняли, почему это не стало поводом для отстранения израильтян по аналогии с россиянами?

— Скажу так: они прячут глаза.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
Джанни Инфантино
УЕФА
ФИФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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