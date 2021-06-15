Слуцкий высказался о встрече с Заремой Салиховой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что не может вспомнить о разговоре с женой владельца «Спартака» Заремой Салиховой.

— Еще наверняка не подозревали, что знакомы с Заремой Салиховой. Супруга Леонида Федуна на днях поделилась в своем Telegram-канале мощной историей о том, как на матче в Лужниках в конце 2000-х разговорилась с вами, тогда главным тренером «Крыльев», о Шешукове и ФК «Москва», и вы так подробно и понятно ответили ей на все вопросы, что она сказала владельцу красно-белых: вот кто должен быть главным тренером «Спартака»!

— Может быть, такое и произошло. Просто это у меня тоже не отложилось в памяти. Таких разговоров было очень много — я не отказываю никому из тех, кто задает какие-то вопросы. Не могу вспомнить всего, что происходило 12 лет назад.

Поэтому не готов эту историю, которую читал, ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, если человек говорит, — значит, так оно и есть. Наверное, если бы я знал, кто это, — разговор отложился бы в памяти. А когда ты общаешься с незнакомым, это вряд ли можно запомнить.