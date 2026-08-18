Спортивный директор «Локомотива» Ульянов опроверг переход Батракова в «Галатасарай»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что полузащитник команды Алексей Батраков не перейдет в «Галатасарай».

Ранее турецкий журналист Эртан Сюзгюн сообщил, что 21-летний футболист в среду или четверг прилетит в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем».

«Правда ли, что Батраков переходит в «Галатасарай»? Нет», — приводит «РБ Спорт» слова Ульянова.

Во вторник Батраков приехал с командой в Ростов на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Всего за основную команду железнодорожников он провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2029 года.