«Локомотив» прилетел на первый предсезонный сбор: «Привет, Австрия!»

Московский «Локомотив» прилетел на первый предсезонный сбор. Он пройдет в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня, сообщает пресс-служба клуба.

«Привет, Австрия! Мы приземлились и выезжаем на базу, где начнем подготовку к новому сезону», — говорится в сообщении.

На первом сборе «Локомотив» планирует сыграть товарищеские матчи с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня). Игры состоятся в городе Филлах.

На сбор не отправились Антон Коченков, полузащитник Владислав Игнатьев и нападающий Эдера, у которых 1 июля заканчиваются контракты. Клуб пока не объявлял об уходе этих игроков.