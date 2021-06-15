«Локомотив» прилетел на первый предсезонный сбор: «Привет, Австрия!»
07:06
Московский «Локомотив» прилетел на первый предсезонный сбор. Он пройдет в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня, сообщает пресс-служба клуба.
«Привет, Австрия! Мы приземлились и выезжаем на базу, где начнем подготовку к новому сезону», — говорится в сообщении.
На первом сборе «Локомотив» планирует сыграть товарищеские матчи с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня). Игры состоятся в городе Филлах.
На сбор не отправились Антон Коченков, полузащитник Владислав Игнатьев и нападающий Эдера, у которых 1 июля заканчиваются контракты. Клуб пока не объявлял об уходе этих игроков.
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