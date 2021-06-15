Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» прилетел на первый предсезонный сбор: «Привет, Австрия!»

07:06
«Локомотив» прилетел на первый предсезонный сбор. Фото Twitter
«Локомотив» прилетел на первый предсезонный сбор. Фото Twitter
Теги:

Московский «Локомотив» прилетел на первый предсезонный сбор. Он пройдет в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня, сообщает пресс-служба клуба.

«Привет, Австрия! Мы приземлились и выезжаем на базу, где начнем подготовку к новому сезону», — говорится в сообщении.

На первом сборе «Локомотив» планирует сыграть товарищеские матчи с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня). Игры состоятся в городе Филлах.

На сбор не отправились Антон Коченков, полузащитник Владислав Игнатьев и нападающий Эдера, у которых 1 июля заканчиваются контракты. Клуб пока не объявлял об уходе этих игроков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
«Имитация судебного процесса» — Жорин объяснил обжалование штрафа Моргенштерна
На Украине решили обложить жителей Крыма налогами
Жестокое избиение мужчины на лавочке в Петербурге попало на видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы