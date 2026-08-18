Алаев — об отмене дисквалификации Балогуна: «Надеюсь, у нас такое не произойдет никогда»

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «Известиям» и «СЭ» высказался о скандале вокруг президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также выразил надежду, что такие инциденты, как с переносом дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, никогда не произойдут в чемпионате России.

— Как отреагировали на скандал вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино, его желание продать права на организацию чемпионата мира сторонним компаниям и жесткую реакцию на это УЕФА и ряда континентальных конфедераций футбола?

— Мне очень приятно, что есть возможность прокомментировать действия самого Джанни Инфантино. Но нет особого желания это делать. Я за это не очень переживаю, потому что, как мы могли увидеть, есть система сдержек и противовесов между ФИФА и УЕФА, а также другими континентальными федерациями. Главное, чтобы не было конфронтаций. Потому что предыдущая конфронтация между ФИФА и УЕФА привела к кризису в мировом футболе.

— Вы про события 2015 года?

— Да, про ту конфронтацию, которая привела к отставкам Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. В то же время не могу не сказать, что для меня лично как для болельщика Александра из Москвы история с красной карточкой футболиста сборной США Балогуна на чемпионате мира — точнее, с отменой его дисквалификации на следующий матч — является самой неприятной и удивительной за долгие годы, что я работаю в футболе. Осадочек остался неприятный.

— В дисциплинарном регламенте РФС есть подобные лазейки, чтобы повторить этот ход с отменой дисквалификации уже в нашем чемпионате?

— Я надеюсь, что у нас такого не произойдет никогда.