Газзаев: «ЦСКА показывает хороший результат, но теперь нужно прибавлять и в качестве игры»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах команды на старте сезона.



«Молодой тренер Игдисамов пытается выстроить игру и стабилизовать стартовый состав, поэтому ЦСКА сейчас очень важен результат. Конечно, и качество игры важно, но оно приходит через победы. В любом матче футболисты пытаются продемонстрировать свои лучшие качества. Сейчас команда показывает хороший результат, но теперь нужно прибавлять и в качестве игры», — сказал Газзаев «СЭ».



ЦСКА после четырех туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками.