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Сегодня, 00:15

Алаев: «Дзюба — наша звезда. Его не хватает»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, как отсутствие Артема Дзюбы влияет на медийный потенциал РПЛ, а также выразил надежду, что футболист найдет клуб.

— Дзюба без клуба после майского ухода из «Акрона». Это подрывает медийный потенциал РПЛ с учетом того, какой широкий резонанс вызывает почти каждое слово и действие Артема?

— Не подрывает, но Дзюба бы повысил этот потенциал. Я уже говорил неоднократно и каждый раз это подчеркиваю: Артем — наша звезда. Знаю, что он сейчас в теннис играет, но надеюсь, что еще вернется в футбол. Потому что его не хватает — не только с точки зрения медиа, но и с точки зрения спортивной составляющей.

Дзюбе 37 лет. Помимо «Акрона» он играл за «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». В составе «Зенита» он 4 раза выигрывал чемпионат России и 2 раза — Кубок России. Также он победитель розыгрыша Кубка России в составе «Ростова».

Александр Алаев.«Дзюба — наша звезда! Его не хватает». Алаев — о звездах РПЛ, Инфантино и конфликте ФИФА с УЕФА

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Артем Дзюба
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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