Алаев: «Дзюба — наша звезда. Его не хватает»

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, как отсутствие Артема Дзюбы влияет на медийный потенциал РПЛ, а также выразил надежду, что футболист найдет клуб.

— Дзюба без клуба после майского ухода из «Акрона». Это подрывает медийный потенциал РПЛ с учетом того, какой широкий резонанс вызывает почти каждое слово и действие Артема?

— Не подрывает, но Дзюба бы повысил этот потенциал. Я уже говорил неоднократно и каждый раз это подчеркиваю: Артем — наша звезда. Знаю, что он сейчас в теннис играет, но надеюсь, что еще вернется в футбол. Потому что его не хватает — не только с точки зрения медиа, но и с точки зрения спортивной составляющей.

Дзюбе 37 лет. Помимо «Акрона» он играл за «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». В составе «Зенита» он 4 раза выигрывал чемпионат России и 2 раза — Кубок России. Также он победитель розыгрыша Кубка России в составе «Ростова».