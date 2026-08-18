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Сегодня, 00:05

Олимпийских чемпионов Попова и Белявского и тренера Тарханова внесли в базу «Миротворца»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский и заслуженный тренер России по футболу Александр Тарханов внесены в базу украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

Попову, Белявскому и Тарханову вменяются покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка специальной военной операции.

54-летний Попов — четырехкратный олимпийский чемпион. Он дважды побеждал на Играх 1992 года в Барселоне и дважды — на Олимпиаде 1996 года в Атланте на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем. Также на его счету пять серебряных олимпийских медалей, шесть золотых наград чемпионатов мира и 21 победа на чемпионатах Европы.

34-летний Белявский стал олимпийским чемпионом в командном турнире на Играх в Токио. Также гимнаст завоевал серебряную и бронзовую медали Олимпиады-2016, становился чемпионом мира и семь раз выигрывал чемпионат Европы.

71-летний Тарханов в качестве футболиста выступал, в частности, за московский ЦСКА. В тренерской карьере он возглавлял ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Урал», болгарскую «Славию» и команды «Енисея». В настоящее время Тарханов является главным тренером второй команды красноярского клуба.

Источник: ТАСС
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Александр Тарханов
Александр Попов (плавание)
Давид Белявский
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«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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