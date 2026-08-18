Олимпийских чемпионов Попова и Белявского и тренера Тарханова внесли в базу «Миротворца»

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский и заслуженный тренер России по футболу Александр Тарханов внесены в базу украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

Попову, Белявскому и Тарханову вменяются покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка специальной военной операции.

54-летний Попов — четырехкратный олимпийский чемпион. Он дважды побеждал на Играх 1992 года в Барселоне и дважды — на Олимпиаде 1996 года в Атланте на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем. Также на его счету пять серебряных олимпийских медалей, шесть золотых наград чемпионатов мира и 21 победа на чемпионатах Европы.

34-летний Белявский стал олимпийским чемпионом в командном турнире на Играх в Токио. Также гимнаст завоевал серебряную и бронзовую медали Олимпиады-2016, становился чемпионом мира и семь раз выигрывал чемпионат Европы.

71-летний Тарханов в качестве футболиста выступал, в частности, за московский ЦСКА. В тренерской карьере он возглавлял ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Урал», болгарскую «Славию» и команды «Енисея». В настоящее время Тарханов является главным тренером второй команды красноярского клуба.