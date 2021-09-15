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Жиго рассказал о настрое «Спартака» на матч с ЦСКА

20:49
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о предстоящем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.

Игра состоится 20 сентября на «ВЭБ-Арене».

— Может это была карма?

— Иногда ты имеешь много шансов, но не забиваешь. Так бывает. Мы должны просто продолжать работать и верить в себя для следующей игры. В футболе все меняется слишком быстро. Ты побеждал вчера, а потом ты проигрываешь, как вы это видели сегодня.

— Следующая игра с ЦСКА будет очень важна. Как будете готовиться?

— Каждое дерби разное. Но все просто — мы должны побеждать, ничего больше. Нам нужна победа для болельщиков. Болельщикам очень сложно в последние месяцы. Мы хотим побеждать, будем делать все для этого.

— Будете ли вы более злые после этого поражения?

— Трудно предсказывать сейчас. Все очень быстро меняется. Мы команда, мы вместе. Каждый будет работать больше. Я уверен, что в следующей игре мы сделаем все на поле.

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Артем Калинин все материалы автора

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