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Спартак продлил контракт с полузащитником Эсекьелем Барко 5 октября 2026: срок и слова Франсиса Кахигао

«Счастливы и игрок, и клуб». «Спартак» продлил контракт с Барко до 2030 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с Барко до 2030 года
Артем Белинин
Корреспондент
Франсис Кахигао, Эсекьель Барко, Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»
Долгожданная новость для поклонников красно-белых.

Хорошая новость для болельщиков «Спартака» — красно-белые продлили контракт с Эсекьелем Барко до лета 2030 года. За последний месяц полузащитник успел вернуться после тяжелой болезни, а теперь получил долгосрочные гарантии от клуба.

«Все было согласовано много месяцев назад»

О новом соглашении 27-летнего аргентинца москвичи рассказали официально.

«Мы рады объявить о продлении контракта с Барко до 2030 года. Обе стороны хотели, чтобы это произошло. Поэтому сейчас счастливы и игрок, и клуб», — отметил спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с пресс-службой.

По словам функционера, соглашение было подготовлено давно, однако сторонам потребовалось время для завершения технических процедур.

«Важно отметить, что все детали контракта были согласованы с представителями Барко много месяцев назад. Но мы должны были убедиться, что все технические нюансы соблюдены, поэтому случилась такая пауза. Главное, что теперь мы смогли поставить подписи под соглашением и Эсекьель продолжит быть игроком «Спартака» в ближайшие четыре года. Надеюсь, вместе мы добьемся максимального успеха!» — добавил Кахигао.

В нынешнем сезоне Барко провел пять матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Осенью полузащитник пропустил почти месяц из-за тяжелой вирусной инфекции. После возвращения к тренировкам он впервые вышел на поле 16 сентября в матче с «Факелом».

Фото ФК «Спартак»

«Отличная новость»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» назвал решение «Спартака» правильным.

«Положительно отношусь к этому. Барко — лидер «Спартака», и он точно заслужил продление контракта. Я говорил ему недавно, чтобы он не задумывался даже, а продлевал контракт. Молодец, что послушал меня. Я сказал ему: «В «Спартаке» ты будешь героем, а уйдешь — станешь обычным игроком». В общем, я рад. Хорошо, что он остается», — подчеркнул Мостовой.

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с «СЭ» также положительно оценил решение клуба, но призвал не переоценивать роль аргентинца.

«Молодцы, что продлили. Но он не самый важный игрок сейчас. Скорее один из важнейших. Барко — хороший футболист, но не он же один играет на поле. Но то, что они к этому долго шли и договорились, — это ценно», — отметил Ещенко.

Эсекьель Барко.Если «Спартак» потеряет Барко, то может забыть о чемпионских амбициях в новом сезоне

Еще один бывший игрок красно-белых — Андрей Тихонов назвал продление отличной новостью.

«Это отличная новость. Барко — один из лучших игроков «Спартака», которого полюбили болельщики. Этот человек дает результат. Нужно сказать спасибо руководителям клуба за то, что сумели договориться. Переживаний, что Барко уйдет, не было. Мне говорили из других источников, что все будет нормально и оставалась мелочь. Я не сомневался, что так и будет. Молодцы, хорошо сработали. Главное, чтобы теперь у Барко была мотивация играть до 2030 года», — сказал Тихонов «СЭ».

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. За это время аргентинец провел за красно-белых 79 матчей, забил 23 мяча и отдал 19 результативных передач. В мае вместе с командой он выиграл Кубок России. Эсекьель считается одним из лидеров красно-белых. Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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Эсекьель Барко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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