«Ростов» отправился на заключительный сбор с вратарем «Велеса»

«Ростов» отправился на заключительный зимний сбор, сообщает Twitter клуба. Пройдет он в испанской Марбелье. В число отправившихся в Испанию игроков входит вратарь «Велеса» Тимур Крайков, находящийся на просмотре.

Полностью список футболистов на сборе выглядит следующим образом:

Вратари: Бабурин, Песьяков, Рудаков, Фролкин, Крайков.

Защитники: Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Ведерников, Ливаднов, Козлов, Ларченков.

Полузащитники: Еременко, Ионов, Попов, Глебов, Норманн, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян, Саплинов, Черкес, Осинов, Морозов, Гулевский.

Нападающие: Шомуродов, Прошляков, Долгов.

Первый официальный матч в 2020 году дончане проведут 29 февраля против «Ахмата».