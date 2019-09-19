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Российский миллиардер Владимир Лисин присутствует на заседании попечительского совета РФС

16:40

Председатель совета директоров ПАО «НЛМК» Владимир Лисин, занимающий четвертое место в списке богатейших россиян в списке «Форбс», принял участие в заседании попечительского совета РФС в четверг. При этом на данный момент речи о том, что Лисин войдет в попечительский не идет. Также стало известно, что в состав попечительского совета вошли генеральный директор группы «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и президент концерна «Альянс» Муса Бажаев, они также присутствуют на заседании. Напомним, что председателем попечительского совета РФС является глава «Новатэка», возглавляющий российский список «Форбс» Леонид Михельсон. (Александр Рогулев)

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