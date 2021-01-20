Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, как настраивается на игру в петербургском клубе.

— Вы в «Ливерпуле» выиграли Лигу чемпионов и премьер-лигу. Какова ваша личная мотивация в «Зените»?

— Моя мотивация всегда проста: во всех клубах, где я играю, хочу прогрессировать. Я хочу, чтобы фанаты меня запомнили с хорошей стороны — запомнили, что я выкладываюсь на 100 процентов. Хочу, чтобы меня и через 10-15 лет тепло встречали в том городе, где я играл. Я приехал в «Зенит» не за деньгами. У меня были другие предложения, но здесь я за трофеями. К счастью для меня, первая же неделя в новом клубе прошла блестяще, ха-ха (Ловрен выиграл Суперкубок России — Прим. «СЭ»). Как я сказал, хочу, чтобы меня запомнили с хорошей стороны — как трудоспособного и опытного футболиста, помогавшего молодым игрокам расти. Я действительно помогаю им и вспоминаю, как я когда-то учился у старших.

(Гоша Чернов)

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