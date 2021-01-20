«Если придется выбирать, то выберу вакцину из России». Захватывающее интервью Деяна Ловрена

Защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен — о землетрясениях в Хорватии, особых взглядах на коронавирус и лимите на легионеров.

У «Зенита» продолжаются насыщенные сборы в ОАЭ с постоянными двухразовыми тренировками, но даже в таких условиях защитник петербургского клуба нашел время для более чем часового разговора обо всем. При этом интервью проходило по ходу ключевого матча английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», но хорват ни на секунду не отвлекался на игру. Ловрен рассказал обо всем: о РПЛ и Лиге чемпионов, о «Спартаке» и тульском «Арсенале», о коронавирусе и пагубном влиянии соцсетей на молодежь. А начал Деян с самой тяжелой темы — землетрясений в Хорватии.

Приют в отеле

— Как прошел ваш отпуск? - вопрос Ловрену.

— Впервые за 15 лет никуда не уехал зимой. Находился только дома. Все из-за землетрясений в Хорватии. Я чувствовал, что должен остаться и помочь своим землякам, ведь дома многих были разрушены — по-моему, 30-40 тысяч человек потеряли жилье. Это достаточно много. Так что находился на родине, в своем отеле — убирался, чистил столы и предоставлял еду всем нуждающимся (у Ловрена в хорватском городе Новаля есть собственная гостиница Joel, которая в декабре стала убежищем для 16 семей. — Прим. «СЭ»). Все делал сам плюс помогали папа, дядя, еще несколько волонтеров.

— Сколько семей сейчас живет в отеле?

— Четыре.

— Как долго будете им помогать?

— Зависит от многих вещей. Но мы попросили хотя бы к марту-апрелю найти другое жилье, ведь нужно будет готовить гостиницу к сезону.

— Откуда эти семьи?

— Из той части Хорватии, которая больше всего пострадала. Я живу в Загребе, а мой отель находится на острове.

— Почему помогаете вы, частное лицо? Правительство отмалчивается?

— Нет, тоже содействует пострадавшим. Но и обычные люди в Хорватии заботятся друг о друге. И мне предлагали помощь — спрашивали, нужно ли поставлять еду тем, кто живет в отеле. Взаимовыручка — это замечательно.

Хуже, чем ковид

— Где вы находились в момент землетрясения?

— Ехал с отцом и сыном в машине. В какой-то момент папа сказал, что с автомобилем что-то случилось. А я даже не заметил. И вскоре после этого меня стали осыпать десятками сообщений со словами: «Ты в порядке?», «Все хорошо?». Только потом я узнал, что в стране произошло землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера. Жена с дочерью в момент сильнейшего толчка находились дома, были напуганы. В Загребе, как она рассказывала, все стали выбегать из зданий в панике, садиться в машины и уезжать куда подальше. А я находился за пределами столицы и не мог вернуться домой, так как все дороги оказались заблокированы. Добирался до дома два часа, хотя обычно путь из той точки, где я находился, составляет минут 20.

— Что-то подобное переживали раньше?

— Никогда в жизни. Для всех нас это что-то новое. Это даже хуже, чем ковид. К коронавирусу все уже привыкли — ты следишь за собой, носишь маску. А землетрясение произошло вдруг, ты такого не ждешь. После декабрьского матча со «Спартаком» вернулся в Загреб, и на второй день почувствовал первый толчок в 4 утра. Тут же проснулся, и про тот момент помню, что сердце сильно заколотилось. Жена попросила проверить, как там дети, но они спали. А спустя пару дней Хорватию уже настигло то самое землетрясение.

— Когда такое происходило в вашей стране в последний раз?

— Около 150 лет назад. Никто не знал, как с этим бороться. А ведь тот район, который больше всех пострадал, еще и очень бедный. Погибло семь или восемь человек, а еще было землетрясение в марте, когда скончалась девочка. Проблем много: люди не знают, когда смогут вернуться домой, сколько лет понадобится на восстановление пострадавших регионов. Если бы у меня оказались все деньги мира, то я бы пообещал всем, что все восстановится. Но в нашей стране сказать можно что угодно, а на исполнение обещанного может уйти 5, 10 лет — или это вообще не будет выполнено никогда. Вот почему хорваты помогают друг другу.

— Это напоминает историю из вашего детства, когда семья из-за войны в Югославии лишилась дома и уехала в Мюнхен.

— Да, моя мама тоже об этом вспоминала. Кстати, одна девушка из заселившихся на девятом месяце беременности. Она настаивала, что хочет домой, к семье, родить там. И как ей объяснить, что на тот момент это было небезопасно?

Шутки на немецком с Тимощуком

— Перейдем к футболу. Вы получили индивидуальный план от тренерского штаба на время отпуска?

— Нет, потому что и так знаю, что нужно делать. Я профессионал. Может быть, кому-то и давали задания, но не мне.

— Четырех недель отпуска хватило?

— Этого достаточно и даже многовато. Я, наверное, первых дней десять ничего не делал, а уже потом начал чем-то заниматься — бегать, к примеру. Для меня такой срок отпуска идеален. Рад, что сборы начались.

— Как ваше здоровье? На одной из первых тренировок вам вроде бы оказывали помощь.

— Ничего серьезного. Просто почувствовал дискомфорт в тренажерном зале, но беспокоиться не о чем.

— Мы сейчас говорим на английском. А как проходит изучение русского?

— Многое понимаю — процентов 60-70. Но у меня еще есть тут переводчик... Вы его знаете — зовут Анатолий Тимощук. Он постоянно ретранслирует на немецкий установки, но прошу этого не делать, так как хочу слушать главного тренера, ведь так легче усвою русский язык. Надеюсь, в следующем сезоне буду свободно говорить на нем.

— Вы с Тимощуком очень эмоционально общаетесь и вне поля, и в ходе занятий. О чем?

— В основном шутим на разные темы. Например, могу сделать ему длинную передачу, чтобы посмотреть на технику приема мяча. От него, конечно, отскакивает на два-три метра, и кричу Тимо: «О-о, вот она — техника «Баварии»!». Он же дерево, ха-ха!

— Вы же с Тимощуком можете говорить на украинском.

— Думаю, что Тимо просто не хочет забывать немецкий, дело в этом. Для меня легче говорить на украинском, ведь он чем-то похож на хорватский. Но и немецкий для меня не проблема, ведь я рос в Германии.

«Ливерпуль» по мне больше скучает, чем я по нему

— На сборах вы встретили защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. Как он?

— Говорили о его восстановлении, о колене. Вы знаете, что у Виргила тяжелая травма — повреждены крестообразные связки. Причем когда это случилось, он вначале даже ничего не почувствовал: начинает идти — все нормально, а через несколько шагов становится все хуже и хуже. Но я надеюсь, он скоро вернется в строй. Посоветовал ван Дейку не форсировать восстановление к Евро-2020. Если сохранится риск рецидива, то лучше подождать. Виргил молод для центрального защитника, всего 29 лет. Крупные турниры в его карьере еще будут.

— Раньше вы играли в паре с ван Дейком, а теперь с Ракицким. В чем украинец лучше голландца?

— Яро? У него великолепная левая нога. Думаю, даже правая Виргила не сравнима с левой у Яро. Технически Ракицкий отлично оснащен.

— В этом сезоне у «Ливерпуля» гигантские проблемы с центром защиты. В матче с «Манчестер Юнайтед» там выходили хавбеки — Фабинью и Хендерсон. Не жалеете, что ушли? Сейчас точно получали бы практику.

— Нет, не жалею. Мое решение летом было твердым — уйти из «Ливерпуля», и не оглядываюсь назад. Расстраивался в прошлом сезоне, когда не играл, а сейчас все иначе. Думаю, «Ливерпуль» по мне больше скучает, чем я по нему. И Юрген Клопп знает это, ведь мы общаемся. Он писал недавно: «Мы скучаем по тебе».

«Зенит» в АПЛ? Середина таблицы

— Что думаете о безголевом результате матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»?

— Перед игрой сказал Тимо, что будет 0:0. Несколько последних встреч «Ливерпуль» не был самим собой, а я знаю, что «Юнайтед» в обороне действует хорошо.

— Не лучший счет для красных?

— Лучше 0:0, чем 1:0 в пользу «МЮ».

— Вы общались с Клоппом сразу после трансфера в «Зенит»?

— Да, но подробностей раскрывать не стану. Юрген сказал только хорошие вещи и пожелал удачи.

— Чем так крут Клопп?

— Назову это трудовой этикой. Клопп ставит перед футболистами задачу усиленно работать. Вот почему хочу показать всем: не важно, играешь ты против тульского «Арсенала» или «Лацио» с «Боруссией», настрой должен быть одинаковым. Вот этому я научился в «Ливерпуле». Выкладываться нужно не только против с «Челси» и «МЮ». Необходимо постоянно и стабильно поддерживать высокий уровень футбола. Так что для меня все равно, с кем встречается «Зенит» — со «Спартаком» или с «Уфой». Я в любом случае отдаюсь на сто процентов. Хочу передать молодому поколению такой подход.

— Но АПЛ — совершенно другая. Там гораздо больше сильных команд.

— В Англии другая интенсивность. В российской премьер-лиге у футболистов есть много времени, пространства. А в АПЛ ты получаешь мяч от вратаря и сразу же отправляешь его вперед.

— За какое место «Зенит» мог бы там биться?

— У нас качественный состав. Но мы опять возвращаемся к трудовой этике. Ты должен биться в каждом матче. Бывает, что более слабый соперник остается в меньшинстве, и ты сразу думаешь о победе. Но это не так. В АПЛ нужно выкладываться на 100 процентов. Если мои одноклубники станут биться в каждой игре, то у «Зенита» появился бы шанс зацепиться за середину таблицы в Англии.

Лимит — проблема РПЛ

— Как сделать РПЛ сильнее?

— Лимит — одна из самых больших проблем. Не все качественные футболисты находятся в одной стране, они есть и за ее пределами. В Хорватии немало топ-игроков, но любой лиге необходимы люди из-за рубежа. Как мы с четырьмя миллионами жителей победили Россию на чемпионате мира и добрались до финала? Мне сложно это объяснить. Но не хочу сказать, что в вашей стране нет талантов. Это не так.

— У загребского «Динамо» традиционно много легионеров, но при этом клуб всегда дорого продавал своих футболистов за рубеж.

— Дело в талантах, в школе «Динамо». Но мне сложно понять, почему так много игроков именно оттуда. Не исключено, все из-за того, что мы прошли через войну и с тех пор привыкли все время за что-то бороться. 200 лет назад Наполеон сказал: «Если бы в моей армии были хорваты, я бы завоевал весь мир». Мы всегда были боевитыми. Может, что-то есть в нашей крови.

— Вы понимаете, зачем в РПЛ введен лимит?

— Нет. Если бы я руководил лигой, то хотел бы, чтобы она стремилась попасть в топ-5, разве нет? Зачем он введен?

— В России хотят видеть меньше слабых иностранцев в лиге. Кроме того, считается, что чем больше времени будет у россиян, тем шире выбор у тренеров национальной команды.

— Какие-то правила должны быть. Ясно, что одни только легионеры не могут играть в РПЛ. Но с этим ограничением чемпионату России будет тяжело попасть в топ-5 — нужна конкурентная лига.

Хорватия — фаворит отборочной группы ЧМ-2022

— Хорватия и Россия оказались в одной отборочной группе чемпионата мира-2022...

— ...И я знал, что нам попадется Россия! Честно. Вы, кстати, обратили внимание на флаги в группе? Славянские! Просто невероятно. Я рад, что сыграю против одноклубников. Считаю, что для вашей сборной это хорошая группа, но сложная. Думаю, на бумаге мы фавориты и должны показать это на поле.

— После отборочного турнира Евро-2008, когда Хорватия в последнем туре подарила путевку России, многие говорили о долге. На чемпионате мира Россия уступила вам. В расчете?

— Открываем новую страницу наших отношений. Для нас важно попасть на чемпионат мира, особенно для Модрича. Мы должны помочь Луке. Естественно, Хорватия нацелена на первое место, но, думаю, и Россия может поехать в Катар.

— На Евро-2020 Хорватия выступит в группе с Англией, Шотландией и Чехией. Как оцениваете шансы?

— Чтобы их оценивать, надо понять, будут ли заполнены трибуны. Если нет, то этот Евро станет не лучшим. А если фанатов пустят, то у нас появится шанс исполнить их мечту.

— Считаете, болельщиков должны пустить?

— Зависит от того, как будет развиваться ситуация. Если высокий риск заражений сохранится, то, конечно, нет. Если хотя бы 50 процентов от максимальной вместимости стадионов разрешат заполнять, то это неплохо.

На Западе многие искусственно создают неприятный облик России — это несправедливо

— Как относитесь к идее тотальной вакцинации игроков?

— Нормально, ведь многие не заражались коронавирусом. Если это поможет, и если это, что важнее, безопасно, то я готов. Но не думаю, что футболистов заставят. Это просто стало бы нарушением прав человека.

— Если мы говорим о РПЛ, то вакцина наверняка будет российской. Для вас имеет значение ее происхождение?

— Если придется выбирать, то выберу вакцину из России. Все нормально. Я думаю, на Западе многие искусственно создают неприятный облик вашей стране, и это несправедливо.

— Весной вы через соцсети поддерживали тех, кто отрицает коронавирус. Мнение изменилось?

— Слушайте, я никогда не утверждал, что коронавируса не существует — лишь говорил о свободе выбора. Хочу, чтобы каждый мог выбирать. Нельзя увольнять кого-то за то, что он не прививается. Повторю: это нарушение человеческих прав.

— Весной активно ходили слухи о том, что Билл Гейтс собирается чипировать население Земли. Вы тогда написали ему в Instagram: «Игра окончена, Билл. Люди не слепы». Что имели в виду?

— Говорил о вакцинации, о чипировании.

— Почему считаете, что это идет от Гейтса и что это опасно?

— Не думаю, что это опасно. Не говорю, что в коронавирусе виноват 5G. Просто хочу, чтобы у людей была свобода выбора, а не насильная вакцинация.

Соцсети отнимают силы у молодежи

— В ноябре вы неожиданно стали капитаном «Зенита». Как отреагировали на это?

— Был горд и счастлив. Но это, как вы заметили, неожиданно. И подумать не мог, что всего через четыре месяца после приезда в клуб стану капитаном. Но как с повязкой, так и без нее считаю себя лидером. Я люблю общаться. Если нужно сказать что-то, сделаю это, всегда защищаю одноклубников.

— Ибрагимович как-то сказал молодому игроку, чтобы снял перчатки, выходя на поле. Какие советы даете молодежи вы?

— В Туле в минус 15 я бы никогда не сказал партнерам по команде снять перчатки, ведь на улице мороз, ха-ха! Однако молодое поколение, конечно, должно учиться у старших. Раньше юные футболисты носили мячи, воду, а сейчас не делают этого. Все потому, что в клубах есть другие люди, которые занимаются этим. Это неправильно. Тот, кто проигрывает в двусторонке, должен собирать мячи, ставить ворота на место. Тогда станут уважать сам футбол. Всех этих соцсетей тоже не должно быть.

— Как это поменять?

— Не использовать! Это же просто! Я могу легко все удалить и сфокусироваться на игре, но хочу, чтобы так делала и молодежь. Эти тупые вещи отнимают много сил.

— Но это часть жизни и часть футбола.

— Если ты топ-игрок, зарабатываешь этим деньги и пишешь правильные сообщения, то ладно. Но даже я не использую Twitter и Instagram каждый день. А знаю тех, кто по три раза в день публикует фотографии. Это влияет на футболистов. Расскажу историю в тему. В первый день предсезонки «Ливерпуля» году в 2017-м один 18-летний парень приехал на тренировку на «Мерседесе», а на руке у него — золотые часы «Ролекс». Клопп посмотрел на него и спросил: «На чем ты приехал?» Тот ответил: «На «Мерседесе». «А что на запястье?» — «Ролексы». А потом Клопп задал блестящий вопрос: «Как много матчей за основу ты провел?» Парнишка сказал, что ни одной. Тренер вздохнул: «Тогда завтра берешь нормальную машину и не забудь снять часы».

— Тот игрок сделал это?

— Конечно. А как вы думаете? Нет, надел часы еще и на вторую руку, ха-ха! Но я не обвиняю парня. Дело в его родителях. Мои папа и мама всегда учили меня быть скромнее. Сейчас все по-другому.

— Представьте, что стали тренером. Первым делом лишите всех в своей команде соцсетей?

— Буду дураком если скажу так, ведь только что говорил о свободе выбора. Я просто установлю правила: никакого телефона в такое-то время. Но отменить Instagram не могу.

— В России сейчас много говорят о Миранчуке и его адаптации в «Аталанте». У него могут быть схожие проблемы?

— Я уехал в «Лион» в 20, а Миранчуку — 25. Был глуп, на первую зарплату купил «Мазератти» — но спустя пару месяцев мне вправили мозги и подчеркнули, что в жизни я должен работать усердно всегда. Этому меня научил футбол — никогда не расслабляться. Миранчук и Головин неизбежно столкнуться с трудностями, но очень важен период, когда они начнут оправляться от падений. У меня тоже возникали проблемы, но потом я переборол себя... и продал «Мазератти»!

Превзошли «Спартак» в каждом компоненте

— На «Радио Зенит» ваш автогол в матче со «Спартаком» признали лучшим в сезоне.

— Это странно, что дали приз за гол в свои ворота, а не за мяч «Брюгге», я разочарован! Если серьезно, то такое случается. В том эпизоде произошло недопонимание между мной и Луневым. Но главное, что мы победили, и никто не вспомнит тот момент спустя время.

— Вы написал в Instagram, что извиняетесь перед Луневым. А лично сказали ему это?

— Нет, только написал, чтобы все увидели.

— Аршавин сказал, что у вас стальная грудь.

— Ха-ха, да. Я крепок! К счастью, тот автогол нас не выбил из колеи. Проиграть после такого можно, но мы сохранили концентрацию и победили. Думаю, бегали больше соперника и поэтому выиграли. Да и вообще в каждом аспекте превзошли «Спартак».

— Кто главный конкурент «Зенита»?

— Самый главный враг — мы сами. Если ты не выкладываешься, то придется тяжело. Если станем отдаваться на сто процентов, то выиграем чемпионат. Все видели в первой части сезона, как «Зенит» теряет очки даже в тех матчах, где должен побеждать.

Тяжело принять вылет из еврокубков

— Большая половина сезона позади. С одной стороны, лидерство в РПЛ, с другой — вылет из еврокубков. Какую промежуточную оценку поставите команде?

— Хорошо, что мы первые в чемпионате. Но четыре очка отрыва — это ничто. А плохо то, что выбыли из еврокубков, это тяжело принять. Чувствую, что могли сыграть лучше.

— Причины провала в Европе?

— Невезение. Многое позволяли соперникам, они забивали слишком легко. В Дортмунде держались до концовки, а потом пропустили и потерпели поражение. Еще раз: нужно фокусироваться на игре вплоть до 95-й минуты.

— Что вы поменяли бы в этом сезоне, если бы могли?

— Может, иначе действовали бы против «Брюгге» в 1-м туре Лиги чемпионов. Это самое большое разочарование. Оно и повлияло на все.

— Зато забили красивый гол.

— Да, но мы проиграли.

— Кстати, почему решили пробить?

— Никто не бил, поэтому я рискнул и ударил!

Приехал в «Зенит» не за деньгами

— Тимощук сказал, что «Зенит» на пороге исторического события — третьего чемпионства подряд. Давит ли это на команду?

— Для нас это мотивация — сделать еще один шаг к истории. Для меня сбор трофеев — это как паззл. Чем больше титулов, тем ближе ты становишься к общей картине. «Зениту» нужно прогрессировать и завоевывать призы, я здесь для этого.

— В «Ливерпуле» вы выиграли Лигу чемпионов и АПЛ. Каковы ваши личные стимулы в «Зените»?

— Они всегда просты: во всех клубах, где играю, хочу прогрессировать. Есть желание, чтобы фанаты запомнили меня с хорошей стороны — запомнили, что выкладываюсь на 100 процентов. Хочется, чтобы меня и через 10-15 лет тепло встречали в том городе, где играл. Приехал в «Зенит» не за деньгами. У меня были другие предложения, но здесь я за трофеями. К счастью для меня, первая же неделя в новом клубе прошла блестяще (Ловрен с командой победил в матче за Суперкубок России. — Прим. Г.Ч.).

Повторю: хочу, чтобы меня запомнили с хорошей стороны — как трудоспособного и опытного футболиста, помогавшего расти молодым. Действительно делаю это и вспоминаю, как сам когда-то учился у старших.