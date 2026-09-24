У «Динамо» шесть побед подряд и лучший старт в XXI веке. Пять факторов успеха от Шварца

Константин Алексеев анализирует игру бело-голубых на первом отрезке сезона.

«Динамо» летом пригласило на пост главного тренера Сандро Шварца, который уже работал в команде в 2020-2022 годах, и пока этот шаг себя оправдывает. После неуверенного начала (ничья с «Крыльями», поражение от «Балтики» и «Зенита» в первых четырех турах) бело-голубые одержали шесть побед подряд (учитывая Кубок) — такой серии не было 14 лет. У динамовцев 19 очков в 9 турах — это повторение лучшего результата в XXI веке. До этого столько набирали только Станислав Черчесов в сезоне-2014/15 и... Сандро Шварц в сезоне-2021/22. Впереди сейчас лишь «Краснодар», до которого два очка.

Выделим главные причины обнадеживающего первого отрезка.

Психология

Главное воспоминание о периоде Шварца в «Динамо» в 2020-22-м годах у всех причастных было о том, насколько сплоченным стал коллектив, как кайфовали все от совместной работы, какими человеческими были взаимоотношения. В первую очередь это единение и позволило бело-голубым зимовать в сезоне-2021/22 на втором месте. И из-за этого немецкого тренера все четыре года ждали обратно. Чтобы снова вернуть в «Динамо» чувство радости от футбола, а не просто выполнение профессиональных обязанностей.

Шварц умеет создать семейную атмосферу. Важно, что это не игра актера, не что-то искусственное, он действительно искренне старается всех объединить, зарядить положительными эмоциями. Чтобы свою значимость чувствовал даже персонал команды, включая массажистов и операторов.

В начале августа мы делали с Шварцем для «СЭ» первое большое интервью после возвращения в Россию, когда дела у «Динамо» были не ахти — восьмое место после трех туров. В комментариях некоторые болельщики жаловались, что Сандро был слишком обтекаем в формулировках — никого не раскритиковал, все футболисты у него оказались хорошими, а состав — подходящим под интенсивный стиль игры. Но в том числе и это объединяющий фактор, когда игроки чувствуют от тренера полное доверие и поддержку как в команде, так и в публичном поле.

Лучший результат за последнее время в «Динамо» был у Марцела Лички. У чешского тренера много сильных сторон, он здорово отработал свой период, но в плане коммуникации с командой все же случился дисконнект по линии «россияне — легионеры». Личка и в интервью часто подчеркивал преимущество психологии латиноамериканцев, и в решениях футболисты чувствовали, что иностранцам прощается больше, чем местным.

У Шварца никакого разделения нет. Если Чавес и Глебов были не в лучшей форме, то играл 18-летний Маринкин. Если «укротитель Мбаппе» Касерес проводил слабый матч, то в следующем в старте выходил Зайдензаль.

Вернулись и эмоциональные празднования побед в раздевалках, которых не видели четыре года. И здесь Шварцу пришлось достучаться до подопечных, это тоже попало в объектив клубной камеры. После кубкового выигрыша благодаря автоголу соперника на последней минуте в Воронеже Сандро в экспрессивной манере доносил: «Не надо ходить с недовольными лицами — вот всего лишь 1:0 выиграли. Когда мы забиваем гол, то вполне можем отпраздновать его все вместе. И с этим ощущением выходить на следующий матч».

Теперь в раздевалке после выигрышей творится такое, что нейтральные зрители не понимают: «Они что, Лигу чемпионов выиграли?»

А команда просто кайфует, заряжаясь позитивом. И потом чувство единения позволяет со «Спартаком» в обороне отыграть так, что даже в численном большинстве красно-белые ничего не смогут сделать. Один за всех и все за одного в динамовском исполнении.

Примечательны слова Гладышева после победы в дерби: «Из-за эмоций Шварца, его отношения к делу охота выкладываться, бороться до конца за тренера. Готов умирать на поле за него». Вообще-то Ярослав не производит впечатление сентиментального человека, оттого признание показательно вдвойне.

Давид Рикардо и Максим Осипенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стабильность состава

Шварц сразу дал понять — метаний не будет. Динамовские болельщики привыкли за последние годы, что перемены происходят довольно часто — ротация, поиск оптимальных сочетаний. Сандро же сторонник максимальной стабильности. Чтобы он сделал перестановку, должно произойти что-то неординарное. Скажем, совсем неудачно сыграть Касерес, тогда с первых минут выйдет Зайдензаль. Но это редкость.

Пара Осипенко — Рикардо начинала сезон не слишком уверенно, многие болельщики требовали возвращения Маричаля, уверенно проведшего весну, но немецкий специалист не дрогнул. Дал связке время притереться, сыграться, и теперь к центру обороны нет практически никаких вопросов. А один из самых критикуемых в прошлом сезоне футболистов — Осипенко — стал внезапно столпом в защите, который и руководит партнерами, и чужие атаки разрушает, и свои начинает уверенным пасом на различные расстояния. Если же подводит скорость — главный недостаток, — то подстраховать успевает Рикардо.

Примерно это же касается и вингеров. Гладышев и Артур подвергались критике, на эти позиции клуб искал новичков, но Шварц не переставал верить в футболистов, не сдвигал туда, скажем, Бителло, Миранчука или Окишора. И это тоже дало плоды — Гладышев и Артур прибавили вместе с командой, их голы, к примеру, принесли важнейшую победу над «Спартаком».

А перемены в основном связаны с травмами. И тогда уже выбывшему игроку сложно вернуться в состав. Фомин получил повреждение — тройку в центре составили Глебов — Чавес — Бителло. И как теперь капитану вновь стать футболистом старта, если идет серия из выигрышей? Шварца можно понять — победный состав не меняют. А стабильность состава позволяет и игрокам чувствовать себя увереннее, и связи наладить, не разрушая их постоянными ротациями.

Тимофей Маринкин, Бителло и Виктор Окишор. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Баланс атаки и обороны

Если сравнивать «Динамо» Шварца четырехлетней давности и нынешнее, то первое, что отмечают многие, — появившийся прагматизм. Хотя разница голов в первых девяти турах тогда и сейчас одинаковая (14-8), визуально та команда была ярче в атаке, бесшабашнее, искрометнее, но при этом слишком увлекалась созиданием в ущерб разрушению. К тому же у прежней версии к 70-й минуте обычно заканчивались силы на сверхинтенсивный футбол, до конца встречи приходилось дотягивать на жилах, явно проседая.

Многие считают, что причина в том, что Шварц стал опытнее за время отсутствия, но это не совсем так. По сведениям от людей, которые давно и хорошо знают Сандро, изначально его формат — это как раз тот футбол, который «Динамо» демонстрирует сейчас, а не в первый заход. Главная задача по нему — контроль мяча и происходящего на поле, доминирование, удержание соперника подальше от своей штрафной, минимизация голевых моментов у собственных ворот.

Просто состав в 2020-2022-м был больше заточен под импульсивный, сверхатакующий стиль. Когда Шварц первый раз пришел в «Динамо», то Захаряну было 17, Тюкавину — 18, Шиманьски — 21, Моро — 22, Фомину — 23. Именно они определяли лицо той команды, им подходила разудалая скоростная игра. Молодежь поймала кураж, а Шварц не стал тормозить этот порыв, загонять в рамки более спокойного футбола, это было рискованно.

Сейчас же у «Динамо» гораздо более опытный подбор футболистов (самый молодой в стартовом составе — 23-летний Гладышев), так что он лучше подходит под базовые требования Шварца.

Иллюстрация баланса: по данным РуСтат, «Динамо» на втором месте по ожидаемым голам (17,57) и на третьем по ожидаемым голам соперника (9,56).

Высокий прессинг остался. «Динамо» по итогам 9 туров — с отрывом наиболее агрессивная команда при игре без мяча на чужой половине поля — 64% владений соперника, встреченных прессингом (второй — «Спартак» с 58,4%). Но при этом скорость атак перестала быть главной отличительной чертой: по данным Opta, бело-голубые с еще большим отрывом лидеры по количеству продолжительных владений мячом (10 и более пасов) — 205 эпизодов. И здесь второй «Спартак» — 154. Это и есть философия Шварца — поскорее забрать мяч и держать его (и игру) под своим контролем.

Данил Глебов и Хуан Хосе Касерес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Физика

Физическая готовность также на приличном уровне. В последней шестиматчевой победной серии «Динамо» ни разу не пропустило во втором тайме, в том числе от «Спартака», оставшись на 72-й минуте вдесятером. Сами при этом после перерывов забили восемь раз, из которых четыре — после 75-й минуты. По данным РуСтат, «Динамо» — четвертое по общему пробегу вслед за ЦСКА, «Балтикой» и «Ростовом». По спринтам среди лучших постоянно Бителло, а по общей дистанции — Глебов. Против красно-белых Данил пробежал более 14 километров — за последние 4 сезона это только третий такой случай во всей РПЛ.

Глебов и сам отмечает хорошее состояние команды: «Я думаю, что физически мы дошли до неплохих кондиций. Сейчас все достаточно хорошо физически и ментально готовы. Думаю, видно, что мы можем и в футбол поиграть, и побегать, и побороться, если нужно».

Виктор Окишор. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Доверие молодым

Состав у Шварца заметно более опытный, чем в первый приход, но о молодежи он тоже не забывает. Если тогда раскрывались Захарян и Тюкавин, то теперь — 18-летний Маринкин, 19-летний Окишор, 20-летний Расулов.

Маринкин сыграл 10 матчей, четыре в стартовом составе, забил важный гол махачкалинцам, когда у команды не шла игра. У Окишора уже 2+2 в РПЛ — это второй показатель в команде после Тюкавина (4+1). За предыдущие два сезона в чемпионате у Виктора было только 1+1.

Получил травму Лунев — 6 матчей в РПЛ провел 20-летний Расулов.

Перечисленные причины — не гарантия, что и дальше у «Динамо» все будет идти так гладко. Помимо выделенных позитивных моментов, есть и недостатки — с той же эффективностью позиционных атак. Бело-голубые пока точно не стали машиной, которая сметает все на своем пути. Но команда неожиданно быстро приняла идеи Шварца, а шестиматчевая победная серия позволяет болельщикам наслаждаться моментом. И с оптимизмом ожидать, что будет дальше.