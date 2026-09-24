Газзаев: «Почему кто-то считает, что потенциал Вагнер Лава не полностью раскрылся? Посмотрите на его титулы!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о карьере нападающего Вагнера Лав.

— А на сколько процентов он сам себя реализовал?

— Не готов считать проценты. Уверен, он отдал всего себя футболу. Один из сильнейших легионеров в истории РПЛ. За него говорят его титулы. Победитель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России. Шесть раз выигрывал Кубок России, четыре раза — Суперкубок. Человек вообще-то провел 20 матчей за сборную Бразилии. Поэтому не понимаю тех, кто считает, что Вагнер не полностью раскрыл свой потенциал. Такой карьере многие могут только позавидовать.

— Но у вас нет сожаления, что он так и не попал в большой европейский клуб?

— А ЦСКА разве таковым не считался? В 2005-м мы выиграли Кубок УЕФА. А в 2008-м команда была еще сильнее. Могли замахнуться на что-то серьезное в Лиге чемпионов.

— Вот как?

- Да, в 2008 году команда была готова успешно выступить в Лиге чемпионов. Тут даже двух мнений быть не может. Уже был накоплен колоссальный опыт. Вспомните, мы в 2008 году одержали победы в шесть матчах в Кубке УЕФА. У ребят была дикая уверенность. Все равно, кто против них выходилНадо было только укрепить одну-две позиции (опорник и крайний защитник с левой ногой), и команда смогла бы серьезно выступить в ЛЧ. Но, увы, это уже история... Поэтому мы должны только благодарить судьбу за то, что Вагнер столько прекрасных матчей провел за армейский клуб.

— Можете тремя словами описать Вагнера?

— Патриот своей страны, большой профессионал и очень приятный человек.

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