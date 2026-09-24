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Экс-тренер ЦСКА Газзаев считает, что Вагнер Лав раскрыл свой потенциал

Газзаев: «Почему кто-то считает, что потенциал Вагнер Лава не полностью раскрылся? Посмотрите на его титулы!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вагнер Лав.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о карьере нападающего Вагнера Лав.

— А на сколько процентов он сам себя реализовал?

— Не готов считать проценты. Уверен, он отдал всего себя футболу. Один из сильнейших легионеров в истории РПЛ. За него говорят его титулы. Победитель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России. Шесть раз выигрывал Кубок России, четыре раза — Суперкубок. Человек вообще-то провел 20 матчей за сборную Бразилии. Поэтому не понимаю тех, кто считает, что Вагнер не полностью раскрыл свой потенциал. Такой карьере многие могут только позавидовать.

— Но у вас нет сожаления, что он так и не попал в большой европейский клуб?

— А ЦСКА разве таковым не считался? В 2005-м мы выиграли Кубок УЕФА. А в 2008-м команда была еще сильнее. Могли замахнуться на что-то серьезное в Лиге чемпионов.

— Вот как?

- Да, в 2008 году команда была готова успешно выступить в Лиге чемпионов. Тут даже двух мнений быть не может. Уже был накоплен колоссальный опыт. Вспомните, мы в 2008 году одержали победы в шесть матчах в Кубке УЕФА. У ребят была дикая уверенность. Все равно, кто против них выходилНадо было только укрепить одну-две позиции (опорник и крайний защитник с левой ногой), и команда смогла бы серьезно выступить в ЛЧ. Но, увы, это уже история... Поэтому мы должны только благодарить судьбу за то, что Вагнер столько прекрасных матчей провел за армейский клуб.

— Можете тремя словами описать Вагнера?

— Патриот своей страны, большой профессионал и очень приятный человек.

Валерий Газзаев, Вагнер Лав.«Вагнер заявляет: «Больше у вас не играю!» Перевел в дубль — одумался, забил три «Спартаку»!» Интервью Газзаева

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Вагнер Лав
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Валерий Газзаев
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Газзаев вспомнил, как оштрафовал Вагнера на 60 тысяч долларов
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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