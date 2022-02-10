Полузащитник «Лестера» и сборной Сенегала Менди может перейти в ЦСКА

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» и сборной Сенегала Нампали Менди, сообщает Transfermarkt.ru.

По информации источника, селекционеры армейцев следили за 29-летним сенегальцем на Кубке Африки, где он принял участие в пяти матчах из семи.

Отмечается, что полузащитник готов сменить клуб для получения регулярной игровой практики, так как не является ключевым игроком в «Лестере».

В нынешнем сезоне Менди принял участие в четырех матчах за «Лестер» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость сенегальца в пять миллионов евро.