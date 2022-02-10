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Полузащитник «Лестера» и сборной Сенегала Менди может перейти в ЦСКА

ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» и сборной Сенегала Менди
Карен Саркисян
Корреспондент
Нампали Менди.
Фото Instagram

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» и сборной Сенегала Нампали Менди, сообщает Transfermarkt.ru.

По информации источника, селекционеры армейцев следили за 29-летним сенегальцем на Кубке Африки, где он принял участие в пяти матчах из семи.

Отмечается, что полузащитник готов сменить клуб для получения регулярной игровой практики, так как не является ключевым игроком в «Лестере».

В нынешнем сезоне Менди принял участие в четырех матчах за «Лестер» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость сенегальца в пять миллионов евро.

Источник: https://www.transfermarkt.de/ЦСКА-Москва-заинтересован-в-nampalys-mendy/thread/forum/616/thread_id/1828
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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