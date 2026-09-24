Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

В «Ростове» подтвердили уход Альбы: «Он покидает клуб вместе со своим штабом»

Джонатан Альба.
Фото «СЭ»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка подтвердил «СЭ» информацию об уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера команды.

Ранее о возможном уходе 44-летнего испанца из-за финансовых проблем клуба сообщал журналист Иван Карпов.

«Альба действительно покидает «Ростов». Мы договорились с Джонатаном, что он покидает клуб вместе со своим тренерским штабом», — сказал Чайка «СЭ».

Альба работал главным тренером «Ростова» с февраля 2025 года. В 67 матчах под его руководством команда одержала 21 победу, 15 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение.

Ранее испанец был главным аналитиком ростовской команды. Также он работал в сборной Румынии и ряде клубов. На данный момент он входит в тренерский штаб сборной России. «Ростов» (8 очков после 9 матчей) занимает 12-е место в таблице чемпионата России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Джонатан Альба
Читайте также
Мини-чемпионат Европы для россиян. Чего добьются в Словакии наши фигуристы?
Карпин объяснял Соболеву, как играть в его команде, а Сафонов поразил больше всех. Что случилось в сборной России
Китайская пловчиха в 13 лет взяла три золота на Азиаде. Гений и читер?
Популярное видео
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Газизов сообщил, что контракт с Кузяевым еще не подписан: «Комитет по статусу игроков должен разрешить переход»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости