В «Ростове» подтвердили уход Альбы: «Он покидает клуб вместе со своим штабом»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка подтвердил «СЭ» информацию об уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера команды.

Ранее о возможном уходе 44-летнего испанца из-за финансовых проблем клуба сообщал журналист Иван Карпов.

«Альба действительно покидает «Ростов». Мы договорились с Джонатаном, что он покидает клуб вместе со своим тренерским штабом», — сказал Чайка «СЭ».

Альба работал главным тренером «Ростова» с февраля 2025 года. В 67 матчах под его руководством команда одержала 21 победу, 15 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение.

Ранее испанец был главным аналитиком ростовской команды. Также он работал в сборной Румынии и ряде клубов. На данный момент он входит в тренерский штаб сборной России. «Ростов» (8 очков после 9 матчей) занимает 12-е место в таблице чемпионата России.