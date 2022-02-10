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Сегодня, 17:14

Президент РПЛ Хачатурянц отреагировал на информацию о возможном расширении лиги

Глава РПЛ Хачатурянц прокомментировали информацию о возможном расширении лиги до 18 команд
Антон Иванов
Ашот Хачатурянц.
Фото РФС

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что лига не рассматривает вопрос о расширении чемпионата до 18 команд. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Рассматриваем ли мы вопрос по поводу расширение РПЛ до 18 команд? Пока это все разговоры. На данный момент мы не рассматриваем такой вариант. Ранее у нас были мысли на этот счет, но сейчас мы не думаем по поводу этого. В начале апреля будет оглашена стратегия по развитию РПЛ, там будет озвучена позиция и на этот счет, и на многие другие», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Чемпионат России по футболу представлен 16 командами. После 18 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит» с 38 очками.

Первые матчи РПЛ после зимней паузы пройдут 26 февраля.

Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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