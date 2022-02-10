Президент РПЛ Хачатурянц отреагировал на информацию о возможном расширении лиги

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что лига не рассматривает вопрос о расширении чемпионата до 18 команд. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Рассматриваем ли мы вопрос по поводу расширение РПЛ до 18 команд? Пока это все разговоры. На данный момент мы не рассматриваем такой вариант. Ранее у нас были мысли на этот счет, но сейчас мы не думаем по поводу этого. В начале апреля будет оглашена стратегия по развитию РПЛ, там будет озвучена позиция и на этот счет, и на многие другие», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Чемпионат России по футболу представлен 16 командами. После 18 туров в турнирной таблице лидирует «Зенит» с 38 очками.

Первые матчи РПЛ после зимней паузы пройдут 26 февраля.