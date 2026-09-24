Мостовой об уходе Альбы с поста тренера «Ростова»: «Когда его назначили главным тренером, то рассмешили народ»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера «Ростова».

По информации журналиста Ивана Карпова, 44-летний испанец покинет клуб в ближайшее время. Причиной возможной отставки может стать тяжелое финансовое положение «Ростова», при этом, по данным источника, Альба отказался от компенсации за увольнение.

«Что обсуждать, если он всю жизнь работал аналитиком? Когда его назначили главным тренером, то рассмешили народ. В моей карьере было много таких сотрудников, но никто из них тренером не стал. Финансовые проблемы? Все же кричат, что любят футбол без денег. Пусть работают без денег, если живут футболом.

Я уже насмеялся столько, что сейчас не смешно. Скорее всего, он хороший человек, но речь ведь о профессионализме... Это унижение футбола. Зачем ты столько отдавал футболу и грыз землю, если потом вылезает какой-то Абаскаль, Альба или еще кто-то», — сказал Мостовой «СЭ».

Альба работает главным тренером «Ростова» с февраля 2025 года. В 67 матчах под его руководством команда одержала 21 победу, 15 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение.

«Ростов» (8 очков после 9 матчей) занимает 12-е место в таблице чемпионата России.