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Мостовой об уходе Альбы с поста тренера «Ростова»: «Когда его назначили главным тренером, то рассмешили народ»

Мостовой об уходе Альбы с поста тренера «Ростова»: «Когда его назначили главным тренером, то рассмешили народ»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера «Ростова».

По информации журналиста Ивана Карпова, 44-летний испанец покинет клуб в ближайшее время. Причиной возможной отставки может стать тяжелое финансовое положение «Ростова», при этом, по данным источника, Альба отказался от компенсации за увольнение.

«Что обсуждать, если он всю жизнь работал аналитиком? Когда его назначили главным тренером, то рассмешили народ. В моей карьере было много таких сотрудников, но никто из них тренером не стал. Финансовые проблемы? Все же кричат, что любят футбол без денег. Пусть работают без денег, если живут футболом.

Я уже насмеялся столько, что сейчас не смешно. Скорее всего, он хороший человек, но речь ведь о профессионализме... Это унижение футбола. Зачем ты столько отдавал футболу и грыз землю, если потом вылезает какой-то Абаскаль, Альба или еще кто-то», — сказал Мостовой «СЭ».

Альба работает главным тренером «Ростова» с февраля 2025 года. В 67 матчах под его руководством команда одержала 21 победу, 15 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение.

«Ростов» (8 очков после 9 матчей) занимает 12-е место в таблице чемпионата России.

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Александр Мостовой
ФК Ростов
Джонатан Альба
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Источник: тренер Альба покидает «Ростов»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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