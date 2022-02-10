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Марио Фернандес: «Бруно Фукс подарит болельщикам ЦСКА огромную радость»

Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил уровень своей готовности перед возобновлением сезона.

«Чувствую себя хорошо, но не на 100 процентов, — приводит слова защитника Bobsoccer. — Сейчас у нас два выходных, потом начнется третий сбор. И уже после него полностью наберем все кондиции. Не сомневаюсь, что к первому официальному матчу против «Спартака» команда выйдет на стопроцентный уровень функциональной готовности».

Также Фернандес рассказал о своей дружбе с защитником Бруно Фуксом.

«Бруно — мой большой друг и очень хороший футболист. Мы друг другу помогаем, точно так же как я пытаюсь помочь всем своим партнерам. Могу поздравить его, сейчас он играет очень хорошо и действительно прибавляет. Без всякого сомнения, Фукс подарит болельщикам ЦСКА огромную радость», — сказал он.

В нынешнем сезоне Фукс принял участие в четырех матчах за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Фернандес сыграл в 17 матчах и также не отметился результативными действиями.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/mario-fernandes-fuks-podarit-bolelshchikam-cska-ogromnuju-radost.html
Бруно Фукс
Марио Фернандес
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ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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П
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