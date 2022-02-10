Марио Фернандес: «Бруно Фукс подарит болельщикам ЦСКА огромную радость»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил уровень своей готовности перед возобновлением сезона.

«Чувствую себя хорошо, но не на 100 процентов, — приводит слова защитника Bobsoccer. — Сейчас у нас два выходных, потом начнется третий сбор. И уже после него полностью наберем все кондиции. Не сомневаюсь, что к первому официальному матчу против «Спартака» команда выйдет на стопроцентный уровень функциональной готовности».

Также Фернандес рассказал о своей дружбе с защитником Бруно Фуксом.

«Бруно — мой большой друг и очень хороший футболист. Мы друг другу помогаем, точно так же как я пытаюсь помочь всем своим партнерам. Могу поздравить его, сейчас он играет очень хорошо и действительно прибавляет. Без всякого сомнения, Фукс подарит болельщикам ЦСКА огромную радость», — сказал он.

В нынешнем сезоне Фукс принял участие в четырех матчах за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Фернандес сыграл в 17 матчах и также не отметился результативными действиями.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.