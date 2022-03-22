Хачатурянц о моратории на вылет: «Вопрос не решен, он будет рассматриваться РФС на исполкоме»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о возможном введении моратория на вылет команд из РПЛ.

— Правильно ли мы пониманием, что мораторий на то, что никто не вылетает из РПЛ, был принят еще на прошлом собрании?

— Да. Вы знаете, это не мораторий. Давайте я уточню: было обращение клубов, которое обратили внимание на нарушение спортивного принципа, в связи с чем они хотели выразить свою точку зрения. Как я сказал до этого, все-таки на первом месте, мое мнение, нарушение спортивного принципа связано в принципе с отменой стыковых матчей. Я считаю, что вопрос не решен, он будет рассматриваться РФС на исполкоме, потому что здесь много параметров, по которым РФС будет необходимо оценить текущую ситуацию.

— Ваше личное мнение — как оцениваете текущую ситуацию?

— Я не могу по два раза отвечать на одни и те же вопросы.

— Вы завтра на исполкоме с какой позицией будете выступать?

— Я не буду выступать на исполкоме по этому вопросу. Мы передали обращение клубов в исполком, где зафиксировали мнение клубов по этому вопросу. Дальше исполком, исходя из всех факторов, которые я перечислил до этого, будет принимать решение, которое не будет принято сразу.