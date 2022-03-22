Хачатурян: «В некоторых клубах ситуация непростая. Когда 8 игроков уходят, непонятно, как вообще доигрывать»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился мнением об уходе легионеров из российских клубов.

«Было много спекуляций на тему моего местонахождения. Если это кому-то интересно, я безусловно об этом расскажу. Когда начинается горячая стадия, ты еще не понимаешь, что происходит, а только видишь, как принимаются решения, которые фактически переводят нас в другую реальность. Лишение права на выступления в еврокубках, лишение права бороться за выход на ЧМ. Возникают логистические проблемы. Количество оперативных вопросов привело к тому, что мы за это время 4 раза проводили собрание клубов. Мы за все время столько не собирались. Нужно было оперативно решать все эти вопросы — обращаться в ЦБ, проблема с легионерами. Большой перечень вопросов, который требовал постоянного обсуждения. Я не хотел выступать, когда у меня самого недостаточно информации. Она менялась каждый день. Моя точка зрения сегодня и две недели назад сильно различаются. Сейчас, когда мы более-менее понимаем, что происходит и будет в ближайшем будущем, остро встал вопрос о возможном расширении РПЛ», — сказал Хачатурянц.

Также глава РПЛ поделился мнением об уходе легионеров из российских команд.

«В некоторых клубах ситуация непростая. Когда 8 игроков уходят, клуб не понимает, как ему вообще доигрывать. Мы понимаем, что социальная функция сейчас резко возрастает. Это можно судить по количеству зрителей на матчах. В прошедшем туре посещаемость возросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим. Люди пытаются как-то отвлечься от происходящего. Футбол — то зрелище, к которому будут возвращаться, это самый популярный вид спорта», — добавил Хачатурянц.