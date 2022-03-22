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Президент РПЛ Хачатурянц высказался о возможном отложении введения Fan ID

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
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Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц рассказал о своем возвращении в Россию и высказался о возможном отложении введения Fan ID.

— Вы говорили, что потом можете вернуться.

— Конечно. Точно так же, как и эксперты, которые покинули ЭСК. Все они так, покидая, говорили, что если появится такая возможность. Им было тяжело принять такое решение.

— Не было ли у вас разговоров с правительством по поводу возможного отложения дела по Fan ID?

— Мы ждем распоряжения правительства. Должны быть подзаконные акты, которые будут уточнять действия Fan ID. Здесь имеет значение финансовая и техническая составляющая. Исходя из распоряжения правительства будет понятна сама судьба внедрения Fan ID. Сейчас пока закончена работа по обследованию стадионов о их соответствии к положению 10.92. Выявлены недостатки, которые следует устранить, мы это обсуждали. Это немаленькие деньги. Мы сейчас хотим оценить эту сумму и, может, обратиться [в правительство] в связи с финансовой ситуацией в клубах, чтобы получить целевое финансирование. Единственное, что нам непонятно — это ситуация с клубами ФНЛ, которые борются за выход в РПЛ. Это то, что необходимо будет уточнять.

17 декабря 2021 года Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Ашот Хачатурянц
0
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

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