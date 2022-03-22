Президент РПЛ Хачатурянц высказался о возможном отложении введения Fan ID

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц рассказал о своем возвращении в Россию и высказался о возможном отложении введения Fan ID.

— Вы говорили, что потом можете вернуться.

— Конечно. Точно так же, как и эксперты, которые покинули ЭСК. Все они так, покидая, говорили, что если появится такая возможность. Им было тяжело принять такое решение.

— Не было ли у вас разговоров с правительством по поводу возможного отложения дела по Fan ID?

— Мы ждем распоряжения правительства. Должны быть подзаконные акты, которые будут уточнять действия Fan ID. Здесь имеет значение финансовая и техническая составляющая. Исходя из распоряжения правительства будет понятна сама судьба внедрения Fan ID. Сейчас пока закончена работа по обследованию стадионов о их соответствии к положению 10.92. Выявлены недостатки, которые следует устранить, мы это обсуждали. Это немаленькие деньги. Мы сейчас хотим оценить эту сумму и, может, обратиться [в правительство] в связи с финансовой ситуацией в клубах, чтобы получить целевое финансирование. Единственное, что нам непонятно — это ситуация с клубами ФНЛ, которые борются за выход в РПЛ. Это то, что необходимо будет уточнять.

17 декабря 2021 года Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.