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Хачатурянц о конкурсе на титульного спонсора РПЛ: «Кто даст наибольшую цену, тот и выиграет»

Ашот Хачатурянц рассказал о конкурсе на титульного спонсора РПЛ
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал о конкурсе на титульного спонсора РПЛ.

— На этой неделе будем объявлять о конкурсе на титульного спонсора. Не было ли разговоров с «Газпром-Медиа»? Они будут выполнять условия, которые были обговорены.

— Нет ли возможности тогда помочь клубам, которые находятся в сложном положении, чтобы раньше выплатить какую-то часть денег?

— Этот вопрос не рассматривается.

Что касается тендера на титульного спонсора, мы ориентируемся на самых крупных игроков. Хотя на сегодняшний момент предложение, которое в разы превышает предыдущее, не отменено. Оно было от Совкомбанка.

Конкурс на титульного спонсора будет открытым, пройдет на площадке российского аукционного дома. В данном случае «Тинькофф» не использовал преимущественное право до 1 марта, так что конкурс будет прямой. Кто даст наибольшую цену, тот и выиграет. Все это было частью моего плана по резкому увеличению бюджета РПЛ.

Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Локомотив

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Краснодар

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 12 1 3
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