Хачатурянц о конкурсе на титульного спонсора РПЛ: «Кто даст наибольшую цену, тот и выиграет»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал о конкурсе на титульного спонсора РПЛ.

— На этой неделе будем объявлять о конкурсе на титульного спонсора. Не было ли разговоров с «Газпром-Медиа»? Они будут выполнять условия, которые были обговорены.

— Нет ли возможности тогда помочь клубам, которые находятся в сложном положении, чтобы раньше выплатить какую-то часть денег?

— Этот вопрос не рассматривается.

Что касается тендера на титульного спонсора, мы ориентируемся на самых крупных игроков. Хотя на сегодняшний момент предложение, которое в разы превышает предыдущее, не отменено. Оно было от Совкомбанка.

Конкурс на титульного спонсора будет открытым, пройдет на площадке российского аукционного дома. В данном случае «Тинькофф» не использовал преимущественное право до 1 марта, так что конкурс будет прямой. Кто даст наибольшую цену, тот и выиграет. Все это было частью моего плана по резкому увеличению бюджета РПЛ.