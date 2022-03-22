Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:23

Хачатурянц рассказал, почему он уезжал из России на некоторое время

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, почему некоторое время не находился в Москве.

«Читал спекуляции журналистов про себя. Те, кто это писал, указали, что я уехал 18 числа. У меня было постковидное обострение, связанное с сердечной мышцей. Я поехал на обследование в Германию, где обследовался 16 лет. Слава богу все нормально, мне выписали лекарства, я спокойно могу находиться здесь без дополнительного лечения.

Была запоздалая информация про мое нахождение в Англии. Я там был по работе, потому что 4 месяца велись переговоры с одним из английских клубов, который видел свое участие в одной из российских команд. Ситуация была неоднозначной. Речь велась сначала об одном клубе, потом о другом. У меня была запланирована встреча с генеральным менеджером. Не хотел говорить об этом раньше времени. Для российского футбола это была бы уникальная инвестиция западного капитала. К сожалению, все это не состоялось, отложилось. Встреча моя прошла. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, человек со мной встретился и объяснился. Два с половиной часа обсуждали в том числе и стратегию развития, которую я готовил для российского футбола. Меня интересовало их видение на состояние клубов и российского футбола. Сразу после этого я уехал", — сказал Хачатурян.

9 марта стало известно, что Хачатурянц находится не в России. По неофициальным данным, он был в Лондоне. Сам глава лиги позднее сообщил, что уехал из Москвы «по личным обстоятельствам» и находился не в Англии. 19 марта Хачатурянц вернулся в Москву.

Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачатурянц о конкурсе на титульного спонсора РПЛ: «Кто даст наибольшую цену, тот и выиграет»

Хачатурянц заявил, что некоторые клубы РПЛ могут не доиграть сезон
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости