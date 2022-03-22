Хачатурянц рассказал, почему он уезжал из России на некоторое время

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, почему некоторое время не находился в Москве.

«Читал спекуляции журналистов про себя. Те, кто это писал, указали, что я уехал 18 числа. У меня было постковидное обострение, связанное с сердечной мышцей. Я поехал на обследование в Германию, где обследовался 16 лет. Слава богу все нормально, мне выписали лекарства, я спокойно могу находиться здесь без дополнительного лечения.

Была запоздалая информация про мое нахождение в Англии. Я там был по работе, потому что 4 месяца велись переговоры с одним из английских клубов, который видел свое участие в одной из российских команд. Ситуация была неоднозначной. Речь велась сначала об одном клубе, потом о другом. У меня была запланирована встреча с генеральным менеджером. Не хотел говорить об этом раньше времени. Для российского футбола это была бы уникальная инвестиция западного капитала. К сожалению, все это не состоялось, отложилось. Встреча моя прошла. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, человек со мной встретился и объяснился. Два с половиной часа обсуждали в том числе и стратегию развития, которую я готовил для российского футбола. Меня интересовало их видение на состояние клубов и российского футбола. Сразу после этого я уехал", — сказал Хачатурян.

9 марта стало известно, что Хачатурянц находится не в России. По неофициальным данным, он был в Лондоне. Сам глава лиги позднее сообщил, что уехал из Москвы «по личным обстоятельствам» и находился не в Англии. 19 марта Хачатурянц вернулся в Москву.