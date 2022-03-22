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Сегодня, 15:21

Хачатурянц об изменениях в РПЛ: «Нас всех ждет другая реальность»

Президент РПЛ Хачатурянц высказался о предстоящих изменениях в лиге
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался о предстоящих изменениях в РПЛ.

— Есть футболисты, которые зарабатывают по полмиллиарда рублей за год.

— Все, о чем вы говорите, — прошедшее время. Давайте мы дождемся возобновления чемпионата после паузы, окончания контрактов некоторых игроков и их возобновление. В одном или в другом клубе. Нас всех ждет другая реальность. То, о чем вы сейчас говорите, уверен, что Александр Валерьевич оценивает все факторы. Вы увидите, что реальность будет меняться.

— У вас есть уверенность, что ТВ-контракт сохранится?

— Есть надежда.

Ранее Хачатурянц сообщил, что клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников лиги до 18 с сезона-2022/23.

Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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