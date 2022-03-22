Хачатурянц об изменениях в РПЛ: «Нас всех ждет другая реальность»

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался о предстоящих изменениях в РПЛ.

— Есть футболисты, которые зарабатывают по полмиллиарда рублей за год.

— Все, о чем вы говорите, — прошедшее время. Давайте мы дождемся возобновления чемпионата после паузы, окончания контрактов некоторых игроков и их возобновление. В одном или в другом клубе. Нас всех ждет другая реальность. То, о чем вы сейчас говорите, уверен, что Александр Валерьевич оценивает все факторы. Вы увидите, что реальность будет меняться.

— У вас есть уверенность, что ТВ-контракт сохранится?

— Есть надежда.

Ранее Хачатурянц сообщил, что клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников лиги до 18 с сезона-2022/23.