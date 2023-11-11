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Алаев о состоянии поля на стадионе «Факела»: «Несмотря на все старания, газон был тяжелым»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» оценил работу по приведению поля на стадионе «Факела» в Воронеже в нормальное состояние.

Ранее газон «Центрального стадиона профсоюзов» критиковали футболисты гостевых команд, в частности, игроки московского «Спартака».

В субботу, 11 ноября в Воронеже «Факел» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

— Хочу отметить работу членов комиссии РПЛ и клуба «Факел» по реанимации поля в Воронеже. Его состояние однозначно стало заметно лучше. Но, даже несмотря на все старания, газон все же был тяжелым, поэтому особые слова благодарности футболистам команд, которые смогли показать добротный футбол. Ситуация с полем в Воронеже, к сожалению, не единичная в текущем сезоне, — сказал Алаев.

Также президент лиги отметил, что нужно пересмотреть требования к качеству полей и извинился перед болельщиками за то, что в 2023 году данная проблема в РПЛ все еще не решена.

— Администрации лиги совместно с клубами необходимо обсудить существующие требования сертификации полей. Возможно, они устарели. Также следует рассмотреть возможность внедрения информационной системы мониторинга полей. Наш продукт должен качественно соответствовать огромному размеру аудитории и доверию партнеров. Хочу также попросить прощения у болельщиков за то, что в 2023 году мы все еще обсуждаем качество футбольных полей. Уже в следующем сезоне ситуация должна быть исправлена, — добавил Алаев.

«Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками в 15 матчах.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Александр Алаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 - : -
12.11 14:00
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12.11 16:30
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 - : -
12.11 19:00
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Квинси Промес

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Маркус Вендел

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Пари Нижний Новгород

 11 1 3
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