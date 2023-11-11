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Мостовой — о тренерской лицензии: «Мне вообще в обучении ничего не дается сложно»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что в скором времени продолжит обучение на тренерскую лицензию.

«Скоро возвращаюсь к обучению в академии РФС. История про слепую зону? Недопонимание между мной и преподавателем возникает только у тех людей, кто это все выдумывает. Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь и нас терминами не обманешь. В эмоциональном плане я и все другие довольны обучением. Аршавину сложно даются домашние задания? А мне вообще в обучении ничего не дается сложно, потому что я всю эту футбольную жизнь уже прошел. Пока ничего по стажировке у меня нет, но в дальнейшем — посмотрим», — цитирует Мостового Sport24.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594966-mostovoy-o-trenerskoy-litsenzii-mne-voobshche-v-obuchenii-nichego-ne-dayetsya-slozhno-ya-vse-eto-proshel
Александр Мостовой
Футбол
РФС
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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