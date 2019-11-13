Президент «Оренбурга»: «Не исключаю обращения в наш клуб по поводу Федотова, и не только со стороны «Сочи»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию «СЭ» о том, что главный тренер команды Владимир Федотов с большой долей вероятности возглавит «Сочи». Сейчас главным тренером сочинцев является Александр Точилин. Команда занимает последнее, 16-е место в чемпионате России.

— Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере ФК «Оренбург» Владимире Федотове и его переходе в другой клуб, сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт, — цитирует президента официальный сайт клуба. — Тренерский штаб ФК «Оренбург» отлично проявил себя, показывает хорошие результаты. Владимир Федотов доказал, что может эффективно решать поставленные задачи в условиях достаточно ограниченного бюджета, поэтому не исключаю возможности обращения в наш клуб и не только со стороны ФК «Сочи». В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет.

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