Пресс-атташе «Уфы» — о матче со «Спартаком»: «Нам сказали, если что, то игру отложат»
Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный заявил, что команда с опозданием отправилась на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Мы все-таки решили ждать автобус до упора. На 20 минут он опоздал. Ну, как тут все нормально? Нам сказали, если что, то игру отложат», — заявил Тыртышный.
Встреча должна начаться в 19.00 (мск). Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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