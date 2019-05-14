Посольство России прокомментировало инцидент со свидетельницей по делу Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин дал комментарий относительно происшествия с Екатериной Бобковой, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина​.

Девушка выпала из окна в одном из городов Чехии 10 мая, в результате она получила множественные повреждения. По последним данным, медики оценивают ее состояние как тяжелое, но угрозы для жизни не существует.

– Посольство России в Чехии оказывает содействие сестре россиянки Татьяне Бобковой в получении ускоренной чешской визы, установлен факт ЧП, оформляются документы, – цитирует Брякина RT.

Cотрудников посольства не пускают в больницу, поскольку потерпевшая находится в состоянии искусственной комы, к ней допускают только родных.

Свидетель из компании Кокорина и Мамаева выпала из окна