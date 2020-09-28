Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram опубликовал пост, в котором рассуждает о поражении от «Зенита» (0:6) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Кризис — понятие растяжимое. Даже понимая причины, не всегда можно найти быстрый способ преодолеть его. После «Зенита» были разные эмоции. Но не было апатии. Стараемся не вспоминать прошлый сезон, команда уже другая. Но все равно сложно, когда год назад ты играл с чемпионом 1:0 и 0:0, а сейчас проиграл с крупным счетом. Впереди ещt много матчей. Готовимся, понимая это», — написал Евсеев.

В следующем туре уфимцы примут «Ротор» в субботу, 3 октября. Начало игры — в 14.00 (мск).