Понсе рассказал, как Тедеско помог ему в развитии

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал о пользе от работы с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

«Доменико доверяет мне, а я отплачиваю ему голами. Мы говорим на итальянском, это помогает. Тедеско научил меня многому в плане атаки. Он верит, что его команда должна быть главной на поле. Не знаю, где Тедеско продолжит карьеру после этого сезона, но у него определенно будут хорошие предложения. Сейчас мы надеемся на чемпионство», — приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Понсе.

В сезоне-2020/21 Понсе провел 23 матча за «Спартак», на его счету 10 голов и 3 результативных передачи.