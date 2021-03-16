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Понсе рассказал, как Тедеско помог ему в развитии

20:57
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал о пользе от работы с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

«Доменико доверяет мне, а я отплачиваю ему голами. Мы говорим на итальянском, это помогает. Тедеско научил меня многому в плане атаки. Он верит, что его команда должна быть главной на поле. Не знаю, где Тедеско продолжит карьеру после этого сезона, но у него определенно будут хорошие предложения. Сейчас мы надеемся на чемпионство», — приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Понсе.

В сезоне-2020/21 Понсе провел 23 матча за «Спартак», на его счету 10 голов и 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://gianlucadimarzio.com/it/ezequiel-ponce-spartak-mosca-intervista-news

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