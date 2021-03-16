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Понсе о Кокорине: «Качественный футболист, но он долго стагнировал»

20:47
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился мнением о переходе форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Он играл с нами не так много. Очевидно, что Кокорин — качественный футболист, но он долгое время стагнировал. Он удивил меня своим переходом. Мы все вместе обедали на сборе в Дубае, а он вдруг встал и сказал, что уходит в «Фиорентину», — приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Понсе.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Кокорин провел 3 матча за итальянскую команду и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://gianlucadimarzio.com/it/ezequiel-ponce-spartak-mosca-intervista-news

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