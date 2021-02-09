Понсе прокомментировал решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе высказался по поводу решения главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с московским клубом.

«Доменико относится к работе так же, как в первый день в «Спартаке». Не совру, если скажу, что многие в команде тяжело перенесли новость о его уходе. У нас отличные отношения, и лично мне очень нравится, как он выстраивает работу. Тедеско — реально профи с большой буквы, как и все его ассистенты», — цитирует Понсе Sport24.

35-летний немец возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В начале февраля этого года специалист сообщил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года. После 19 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.