Рондон подтвердил, что близок к возвращению в Россию

Нападающий «Далянь Ифана» Саломон Рондон сообщил, что он близок к возвращению в Россию.

7 февраля стало известно, что 31-летний венесуэльский футболист после прохождения медобследования присоединится к ЦСКА.

«Я скорее ближе к возвращению в Россию, чем далеко», — приводит слова Рондона в Twitter журналистка Мари Ферро.

Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Рондон является чемпионом России в составе «Зенита».