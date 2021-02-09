Рондон подтвердил, что близок к возвращению в Россию
Нападающий «Далянь Ифана» Саломон Рондон сообщил, что он близок к возвращению в Россию.
7 февраля стало известно, что 31-летний венесуэльский футболист после прохождения медобследования присоединится к ЦСКА.
«Я скорее ближе к возвращению в Россию, чем далеко», — приводит слова Рондона в Twitter журналистка Мари Ферро.
Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.
Рондон является чемпионом России в составе «Зенита».
Camino a Rusia?— Marie Ferro (@marieferro98) February 8, 2021
Salom?n Rond?n est? (cito): «m?s cerca que lejos» de regresar a Rusia, en esta oportunidad al CSKA de Mosc?.
Equipo que frecuentemente disputa Champions y est? de segundo en la tabla de clasificaci?n de la Liga Premier de Rusia.
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