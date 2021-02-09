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«Спартак» подал апелляцию по дисквалификации Тедеско

11:44
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» подал апелляцию на решение КДК по дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско на три матча, информирует Telegram-канал «Мутко против». Как отмечается документы уже направлены в РФС.

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Немецкий специалист был дисквалифицирован на три матча Тинькофф РПЛ по итогам инцидента после игры против «Сочи» (0:1) в 18-м туре чемпионата России.

Напомним, Тедеско после игры обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма, якобы тот оправлял немецкого специалиста домой в Германию.

После финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немецкого специалиста Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозинью.

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