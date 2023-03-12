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Мантуан о двух пропущенных мячах от «Химок»: «Это была потеря концентрации с нашей стороны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

Бразилец забил победный гол на 90+2-й минуте.

«Это не только моя заслуга, но и заслуга всей команды — мы делаем общее дело, любой гол — результат взаимодействия многих игроков. Я здесь именно для этого — для того, чтобы помогать команде. Счастлив, что мне это удается, хочется делать это как можно чаще.

Почему пропустили два гола за десять минут? Абсолютно уверен в том, что это была потеря концентрации с нашей стороны. Мы знаем, что чемпионат России — сложный турнир, и здесь нужно быть в полной боеготовности и концентрации на протяжении всех 90 минут. Сегодня мы едва упустили эти нити игры из рук и сразу же получили два гола. Это урок для нас. Я счастлив, что мы завершили матч победой, но нужно обращать на такие вещи внимание и не позволять себе подобных послаблений», — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба.

Источник: ФК Зенит
ФК Зенит
ФК Химки
Густаво Мантуан
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
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 Урал 19 7 4 8 24-30 25
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 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
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 Факел 19 1 11 7 24-37 14
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