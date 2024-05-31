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Сегодня, 10:29

Агкацев следил за матчем «Зенита» во время игры «Краснодара»: «Надеялся, что шанс есть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что следил за матчем «Зенита» против «Ростова» (2:1) в 30-м туре РПЛ.

В заключительном туре «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0). Команда Мурада Мусаева могла стать чемпионом, если бы «Зенит» в параллельном матче потерял очки с «Ростовом».

«Те, кто в этот момент играл на поле, понятное дело, все внимание уделяли игре против «Динамо» и не могли следить за параллельным матчем. А я следил. И, конечно, надеялся, что шанс есть. Хоть перед последним туром далеко не все зависело от «Краснодара», когда мы повели в матче с «Динамо», а «Зенит» не мог выиграть у «Ростова» и тем более проигрывал, надежды на золото появились. И еще на 80-й минуте они были, когда в Питере была ничья. Поэтому расстроился, когда узнал, что «Зенит» повел в концовке. Что тут еще можно было почувствовать...» — цитируют Агкацева «Известия».

«Зенит» (57 очков) в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» (56) финишировал вторым, а «Динамо» (56) завершило сезон на третьем месте.

Источник: «Известия»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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