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9 октября, 17:37

Умяров — о победе над «Крыльями Советов»: «Хорошая игра, особенно для болельщиков»

Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

— Со стороны показалось, что сегодняшний матч был интереснее дерби.

— Не могу сказать, не смотрел дерби.

— Какие впечатления от игры?

— Хорошая игра, особенно для болельщиков. Хорошо, что мы победили.

— В процессе не было мыслей, что судейство странное?

— Конечно, когда не засчитывают, у нас появляются претензии, но посмотрев все эпизоды, думаю, никаких вопросов не останется.

— Эпизод с Джикией?

— Я не видел, только увидел у Джикии коленки, а там шипы. Надо смотреть динамику, не знаю, как попали.

— Нет ощущения, что предстоящее дерби по ожиданию будет одним из самых ярких за последние пару лет?

— Хочется, чтобы игра получилась прям огненной, но мы еще не думали даже о той игре, потому что только закончилась эта. Надо еще переварить.

— Где-то на 20-й минуте Абаскаль начал кричать ребятам: «Проснитесь!». Вы действительно вышли сонные?

— Наверно, просто не привыкли с утра играть. Это так, шутка. Ну, бывает, отрезками получается и не получается. Хорошо, что переломили [ход игры] еще в первом тайме, забили гол и по итогу выиграли.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
0
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