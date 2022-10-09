Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о посещении дельфинария

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о посещении дельфинария.

Форвард сделал дубль в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2).

«Сходить в дельфинарий в Астрахани — есть. Сделать дубль в победном матче — есть», — написал Соболев в Telegram-канале.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах.