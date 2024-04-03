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Бонгонда: «Когда я буду нужен Абаскалю, готов прикладывать максимум усилий»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался об игровом времени и взаимоотношениях с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я чувствую себя хорошо в команде. Всякий раз, когда я буду нужен Абаскалю, я буду прикладывать максимум усилий. Я не играл практически два месяца, поэтому вернуться на поле всегда приятно. Иногда команда играет хорошо и забивает три гола. Иногда даже при хорошей игре ты не можешь забить ни одного гола. Но при этом нужно продолжать оставаться в фокусе, потому что впереди еще много игр», — приводит слова Бонгонды Metaratings.ru.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года после перехода из «Кадиса». На счету вингера пять голов и результативная передача в 26 матчах за команду.

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Тео Бонгонда
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
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Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
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ЦСКА – Факел
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Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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