Агент Фернандес: «Маурисио не вернется в Россию, он будет играть в Бразилии»

Футбольный агент Пьер Фернандес заявил, что полузащитника Маурисио не стоит ждать в России в летнее трансферное окно.

«Маурисио не вернется в Россию, он будет играть в Бразилии», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

35-летний бразильский полузащитник в России играл за «Зенит», «Ахмат» и «Родину». Он находится без клуба после январского ухода из португальского «Портимоненсе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.