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Агент Фернандес: «Маурисио не вернется в Россию, он будет играть в Бразилии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Пьер Фернандес заявил, что полузащитника Маурисио не стоит ждать в России в летнее трансферное окно.

«Маурисио не вернется в Россию, он будет играть в Бразилии», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

35-летний бразильский полузащитник в России играл за «Зенит», «Ахмат» и «Родину». Он находится без клуба после январского ухода из португальского «Портимоненсе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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