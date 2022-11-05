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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Михайлов: «Мы заслужили победу над ЦСКА»

Мария Гусева
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Ярослав Михайлов поделился эмоциями от победы над ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

— Доволен ли своей игрой? В первую очередь доволен командой. Мы, наконец, прервали неудачную серию. Одержали победу в Москве над ЦСКА. Эмоции только положительные. Мы серьезно готовились к этому матчу, обсуждали, что нам нужно подкорректировать. Действовали очень собранно, самоотверженно и дисциплинированно и заслужили эту победу. Сейчас немного разрядились, успокоились. Теперь будем двигаться дальше: готовиться к «Ахмату».

— Сегодня ты сделал голевую передачу с углового. Идешь по стопам Николая Калинского?

— У Калинского на тренировках 10 из 10 летит, куда надо, так что мне есть, к чему стремиться, и есть, с кого брать пример, — цитирует пресс-служба «Нижнего Новгорода» Михайлова.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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19%

2.30
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Сочи 1
Спартак 1
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34%

2.30

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21%

3.10

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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Масалитин о матче ЦСКА — «Нижний Новгород»: «Галактионов тактически переиграл Федотова»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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