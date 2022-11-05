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Сегодня, 23:08

Масалитин о матче ЦСКА — «Нижний Новгород»: «Галактионов тактически переиграл Федотова»

Мария Гусева
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении армейцев в матче 16-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (0:1).

«Галактионов сегодня тактически переиграл Федотова. Когда ты готовишься к такому матчу, то разбираешь игру соперника, учитываешь плюсы и минусы. Федотов по такой же схеме 5-4-1 в обороне играл и в «Сочи». Схема не сработала — перекрыли Карраскаля, Медину. Средняя линия ЦСКА в подыгрыше — никак и ни о чем, — цитирует Metaratings Масалитина. — У ЦСКА можно смело вычеркивать четырех человек из командных действий. Если схема у тебя не работает, то нужно перестроиться. Федотов не перестроился и до последнего гнул свою игру. Внятной игры от ЦСКА впереди мы так и не увидели».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-galaktionov-takticheski-pereigral-fedotova-tsska-mozhno-smelo-vychyerkivat-chetyryekh-chel-1405572/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Валерий Масалитин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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5.11 14:00
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5.11 16:30
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 3 : 3
5.11 19:00
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 0 : 1
6.11 14:00
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 - : -
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