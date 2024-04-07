Квеквескири: «ЦСКА переиграл «Факел» во всем»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением о поражении от ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура РПЛ.

Автором единственного гола у воронежской команды в этой игре стал Василий Черов, который забил в добавленное время.

«Армейцы нас переиграли везде, во всем. Заслуженная победа. Мы пропустили гол после моей невынужденной ошибки. Это стало ключевым эпизодом», — сказал Квеквесири.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Факела» 26 баллов и 11-я позиция. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.