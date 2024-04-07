«Ахмат» — «Локомотив»: Миранчук реализовал пенальти

«Локомотив» открыл счет в матче 23-го тура чемпионата России с «Ахматом» — 1:0.

На 21-й минуте игры гол забил Антон Миранчук, реализовав пенальти. 11-метровый в ворота грозненской команды был назначен после удаления защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича за игру рукой. Футболист получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.